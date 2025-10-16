Mais Modalidades
Surf
Yolanda Hopkins é a primeira portuguesa a entrar na elite feminina da World Surf League
A surfista Yolanda Hopkins fez história. Tornou-se na primeira portuguesa a integrar o Circuito Mundial de Surf. Com a vitória nos quartos-de-final do Saquarema Pro, no Rio de Janeiro, a surfista portuguesa apurou-se para elite feminina da World Surf League.
Aos 27 anos, Yolanda Hopkins consegue assim alcançar esta enorme distinção, depois de derrotar Ellie Harrison.
Tiago Pires e Frederico Morais já tinham representado o surf português ao mais alto nível no setor masculino.
