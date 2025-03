Yolanda Hopkins nona em Peniche

A promessa





Yolanda Hopkins assegurou que vai voltar a competir na prova da elite mundial de surf em Peniche, mas já como integrante do circuito principal e não como convidada, como aconteceu nos últimos dois anos.



"Vou voltar com o 98 [número na licra], o Hopkins aqui nas costas e com a bandeira portuguesa nos ombros. Estou aqui para competir e é aqui que eu pertenço. Posso não ter chegado à final, nem nada disso, mas é o que eu digo, o surf está lá", afirmou aos jornalistas a olímpica lusa.







(Com Lusa)

Na quinta bateria da terceira ronda, a olímpica portuguesa somou 8,03 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,00 e 3,03), insuficientes para contrariar a adversária, que lidera o ranking mundial e que venceu a prova de Peniche em 2023, e que fez um total de 13,24 pontos (7,67 e 5,57).Após a eliminação horas antes de Frederico Morais nas repescagens, que resultou num 33.º posto, Portugal ficou sem representantes no único evento do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), no qual Yolanda e 'Kikas' participaram na qualidade de convidados.A prova portuguesa é a terceira etapa do circuito mundial e decorre entre os dias 15 e 25 de março na Praia de Supertubos, em Peniche, Leiria.