Yomif Kejelcha bate recorde mundial da meia maratona

Yomif Kejelcha completou a Meia Maratona de Valência em 57.30 minutos, baixando em um segundo o recorde que pertencia a Kiplimo.



Numa corrida marcada pela chuva, e em que ficou sem ‘lebres’ aos três quilómetros, o atleta etíope impôs-se aos quenianos Daniel Mateiko, que foi segundo em 58.17 – novo recorde pessoal -, e Isaia Kipkoech Lasoi (58.21).



Entre os portugueses, o olímpico Samuel Barata foi o melhor, na 29.ª posição, em 1:02.01 horas.



No setor feminino, a queda do recorde do mundo pareceu iminente, mas a queniana Agnes Ngetich foi de mais a menos, acabando por ver o feito escapar-lhe por apenas 12 segundos.



Depois de há 10 meses ter estabelecido o recorde mundial dos 10 quilómetros (28.46 minutos) nessas mesmas ruas de Valência, Ngetich era a principal favorita ao triunfo e, na sua estreia na distância, pareceu embalada para estabelecer uma nova melhor marca na meia maratona.



Apesar de aos 10 quilómetros estar a correr 30 segundos abaixo do recorde do mundo, a queniana acabou por fazer 1:03.04 horas, pior do que o tempo fixado pela etíope Letesenbet Gidey precisamente em Valência há três anos, mas ainda assim a segunda melhor marca de sempre na distância.



Numa prova em que a etíope Fotyen Tesfay (1:03:21 horas) e a queniana Lilian Kasait (1:03:32) foram, respetivamente, segunda e terceira, a olímpica portuguesa Susana Santos concluiu no 21.º lugar, com um novo recorde pessoal de 1:10.47.