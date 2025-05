Zawiercie perde "Champions" de voleibol

A equipa do internacional português tinha chegado pela primeira vez à final, mas acabou por sucumbir perante o Perugia, que tinha tido mais um dia de descanso na "final four" e um encontro menos exigente perante os turcos do Halkbank Ancara, que venceram por 3-0 na sexta-feira.Na sua segunda final, depois de ter perdido para os russos do Zenit Kazan em 2016/17, o Perugia garantiu o seu primeiro título europeu, aumentando o domínio italiano na Liga dos Campeões, com o 20.º troféu.