Zheng Qinwen junta-se a Aryna Sabalenka nas meias-finais das WTA Finals

Numa prova disputada pelas oito melhores jogadoras da temporada, o encontro entre a oriental, número sete do ranking WTA, e a transalpina, quarta do mundo, era determinante para definir a tenista que acompanharia Sabalenka rumo à fase seguinte em Riade, onde sábado será coroada a campeã da edição de 2024 das WTA Finals.



No encontro decisivo da fase de grupos, Qinwen levou a melhor sobre Paolini, por duplo 6-1, e garantiu uma vaga entre as quatro finalistas, ficando agora a aguardar pelo desfecho do Grupo Laranja para conhecer a próxima adversária, que poderá ser a norte-americana Coco Gauff ou a checa Barbora Krejcikova.



Já a cazaque Elena Rybakina, afastada da fase seguinte do torneio, despediu-se da última prova da temporada com um triunfo sobre a campeã do Open da Austrália e do Open dos Estados Unidos, Aryna Sabalenka, em três sets, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-1.



Assegurada a liderança do Grupo Roxo, a bielorrussa, de 26 anos, vai defrontar nas meias-finais a segunda classificada do Grupo Laranja, que deverá ser Krejcikova ou a polaca Iga Swiatek, que já não vai jogar na quinta-feira com Jessica Pegula, uma vez que a norte-americana anunciou hoje a desistência devido a uma lesão no joelho esquerdo.



Ainda assim, Swiatek terá de defrontar e bater a suplente russa Daria Kasatkina para continuar a lutar por uma vaga nas meias-finais das WTA Finals.