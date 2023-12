Zicky lesionado é substituído por Kutchy na seleção de futsal rumo ao Mundial

Com uma lesão muscular, Zicky é baixa para os desafios com a Finlândia, em 15 de dezembro, em Coimbra, e Geórgia, cinco dias mais tarde, em Tbilisi, das quinta e sexta jornadas da fase de qualificação, abrindo assim espaço ao ala Kutchy para o estágio, que principia no domingo sob a orientação do selecionador Jorge Braz.

Ao liderar o Grupo E, com 12 pontos, mais cinco do que a Geórgia, segunda, a Portugal bastará vencer um destes dois jogos para garantir a presença na fase final do Mundial, que vai decorrer no Uzbequistão, de 14 de setembro a 06 de outubro.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, enquanto os quatro melhores segundos classificados avançam para um play-off, de onde sairão os últimos dois qualificados europeus.