Zimmermann ganha sexta etapa e Vingegaard continua a liderar o Critério do Dauphiné

Na véspera de uma etapa decisiva para as contas da geral, os candidatos à amarela final pouparam-se e entregaram a discussão da tirada a um grupo de fugitivos, com Zimmermann a ser o melhor no final dos 170,2 quilómetros entre Nantua e Crest-Voland, com o tempo de 04:02.50 horas.



Em segundo, ficou o francês Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), a um segundo, enquanto o espanhol Jonathan Castroviejo (INEOS) foi terceiro, a oito segundos. O grupo de favoritos, entre os quais o camisola amarela, chegou a 48 segundos.



Vingegaard, que até testou a atenção dos adversários com uma aceleração (sem seguimento) na derradeira dificuldade da jornada, manteve as distâncias na geral: tem 01.10 minutos de vantagem sobre o australiano Ben O'Connor (AG2R Citroën), segundo, e 01.23 sobre Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), que é terceiro.



Num dia com condições climatéricas adversas, Nelson Oliveira (Movistar) foi o melhor português, no 58.º lugar, a 06.27 minutos de Zimmermann, e subiu para o 79.º posto da geral, a mais de 28 minutos do dinamarquês da Jumbo-Visma.



Já Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 131.º, a 23.49 minutos, e é 128.º na geral, a 54.26 do camisola amarela.



No sábado, o pelotão enfrenta a etapa 'rainha' da prova francesa, uma ligação de 147,9 quilómetros, com partida em Porte-de-Savoie e chegada ao Col de la Croix de Fer, com passagem ainda no Col de la Madeleine, outra das montanhas habituais no percurso da Volta a França.