Zizou Bergs conquista torneio de Eastbourne





(Com Lusa)

O 30.º jogador mundial e sexto cabeça de série do torneio britânico de relva liderava por 2-1 quando, no sábado, a final foi interrompida devido à chuva e, hoje, no regresso ao court, impôs-se rapidamente no primeiro parcial.No entanto, Bergs protagonizou a reviravolta, vencendo por 3-6, 6-1 e 6-4, em duas horas e cinco minutos, para somar o primeiro título ATP, aos 27 anos.O atual 48.º classificado do ranking tinha perdido as duas finais anteriormente disputadas, ambas no ano passado, nomeadamente em 's-Hertogenbosch, também em relva.Já Ugo Humbert procurava o oitavo cetro e o segundo nesta superfície, a dois dias de enfrentar o seu rival de hoje na primeira ronda de Wimbledon.