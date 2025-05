Zverev avança em Paris

Zverev, terceiro do ranking mundial, derrotou o norte-americano, 67.º, por 6-3, 6-3 e 6-4, em uma hora e 53 minutos, ultrapassando pela oitava temporada consecutiva a primeira ronda.



Na segunda eliminatória, Zverev, que chegou às meias-finais nas últimas quatro edições do torneio parisiense do Grand Slam, vai defrontar o neerlandês Jesper De Jong (88.º) ou o italiano Francesco Passaro (139.º).