Zverev avança em Roland Garros





(Com Lusa)

Perante o ‘lucky loser’ Jesper de Jong (106.º do mundo), Alexander Zverev, terceiro, venceu por 7-6 (7-3), 6-4 e 6-1, em duas horas e 14 minutos, regressando aos quartos de final em Paris, nos quais foi eliminado em 2025.Finalista em 2024 e jogador mais cotado ainda em prova, o alemão vai defrontar o espanhol Rafael Jodar (29.º), que se está a estrear no principal torneio de terra batida do mundo e afastou o compatriota Pablo Carreño Busta (89.º).