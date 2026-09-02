Zverev avança no US Open





(Com Lusa)

Num encontro disputado na terça-feira à noite, em Flushing Meadows, Zverev, de 29 anos, derrotou Sonego, 89.º do ranking da ATP, por 6-4, 3-6, 6-7 (7-9), 7-5 e 6-4, em quatro horas e 52 minutos.Na segunda ronda, Zverev, o primeiro cabeça-de-série do último 'major' da temporada, vai defrontar o francês Quentin Halys, 52.ª do ranking, que bateu o argentino Facundo Diaz Acosta por 6-4, 7-5, 6-7 (7-9) e 6-1.Na ausência do número um mundial Jannik Sinner, ainda a recuperar de lesão, e após a eliminação do sérvio Novak Djokovic (5.º ATP) no domingo, Zverev é apontado como a maior ameaça ao campeão em título, o espanhol Carlos Alcaraz.