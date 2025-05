Zverev bate De Jong e está na terceira ronda

Para ultrapassar pela oitava vez consecutiva a segunda ronda no `major` parisiense, Zverev, terceiro do ranking mundial, venceu De Jong, 88.º, por 3-6, 6-1, 6-2, 6-3, em duas horas e 58 minutos.

Na terceira eliminatória, Zverev, que atingiu pelo menos as meias-finais nas últimas quatro edições, vai defrontar um italiano, que vai sair do confronto entre Flavio Cobolli, 26.º do mundo, e Matteo Arnaldi, 36.º.