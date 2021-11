Zverev conquista segundo troféu das ATP Finals

Depois de ter vencido este troféu pela primeira vez em 2018, o atual terceiro classificado da hierarquia ATP voltou a ser feliz, desta vez em Turim, Itália, onde se superiorizou ao até hoje campeão em título da prova, segundo do ‘ranking’, ao cabo de uma hora e 16 minutos.



Este é o sexto título conquistado em 2021 por Alexander Zverev, de 25 anos, depois dos torneios em Viena e Acapulco, os Masters 1.000 de Cincinnati e Madrid, e a medalha de ouro em Tóquio2020.



Zverev, que nas meias-finais tinha eliminado o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, tornou-se no quarto tenista da história a vencer os dois primeiros classificados do ranking ATP consecutivamente nas ‘meias’ e na final da competição.



Na vertente de pares, os franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert venceram pela segunda vez, ao derrotarem na final, por 6-4 e 7-6 (7-0), a dupla composta pelo norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, que venceu a última edição do Open dos Estados Unidos.



A competição, que se realizou em piso rápido, na cidade transalpina, foi a última da temporada e reuniu os oito melhores tenistas do ano.