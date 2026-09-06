Zverev e Rybakina confirmam favoritismo no US Open





(Com Lusa)





O germânico, campeão de Roland Garros e vice-campeão de Wimbledon, não tem tido vida fácil em Nova Iorque, mas, depois das duas primeiras rondas disputadas em cinco partidas, derrotou o chileno Alejandro Tabilo (28.º ATP) em sets diretos, por 6-2, 7-6 (7-2) e 6-2.Finalista do último 'major' da temporada, em 2020, Zverev, número dois do ranking ATP, vai agora defrontar na próxima eliminatória o italiano Luciano Darderi (22.º ATP), que bateu o australiano Dane Sweeny (123.º ATP), pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-3, em duas horas e 13 minutos.Ao contrário do tenista alemão, o norte-americano Learner Tien (15.º ATP), 'carrasco' do português Nuno Borges na segunda ronda, travou uma dura batalhar frente ao checo Jakub Mensik (18.º ATP) para se estrear nos oitavos de final em Nova Iorque.Depois de Mensik ter estado por cima no marcador, ao liderar por dois sets a um e 2-0 e 40-15 no quarto parcial, Tien conseguiu dar a volta ao encontro e selar a vitória, já madrugada dentro, pelos parciais 6-3, 1-6, 6-7 (2-7), 6-3 e 6-4.Graças ao triunfo, alcançado ao fim três horas e 24 minutos, Learner Tien, de 20 anos, tornou-se no mais jovem tenista norte-americano a chegar à segunda semana dos dois torneios do Grand Slam disputados em piso rápido, Open da Austrália e Open dos Estados Unidos, desde Pete Sampras em 1990.Na competição feminina, Elena Rybakina, número dois do mundo, deu mais um passo importante rumo ao topo do ranking WTA, ao superar na terceira jornada a ucraniana Yulia Starodubtseva, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-3.Apurada para os oitavos de final, Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022 e do Open da Austrália em 2026, está agora a apenas duas vitórias de alcançar, pela primeira vez, a liderança da hierarquia mundial.Para isso, a cazaque terá já na próxima fase da prova de ultrapassar um duro teste, quando medir forças com a japonesa Naomi Osaka (13.ª WTA), bicampeã do Open dos Estados Unidos (2018 e 2020) e ex-número um do mundo, que precisou de três sets, por 6-3, 3-6 e 7-5, para bater a belga Elise Mertens (20.º WTA).Já a jovem filipina Alexandra Eala, 18.ª colocada no ranking mundial aos 21 anos, foi eliminada pela norte-americana Iva Jovic (14.ª WTA), dois anos mais jovem, por 7-5, 3-6 e 7-5, tendo agora como próxima adversária Coco Gauff, campeã do Open dos Estados Unidos de 2024.Na competição de pares, após os desaires de Nuno Borges e Jaime Faria, Francisco Cabral, número 35 na hierarquia de duplas, manteve a representação nacional no 'major' norte-americano, ao estrear-se com um triunfo no regresso a Flushing Meadows.Ao lado do jogador da casa, James Tracy, o tenista natural do Porto, de 29 anos, derrotou o par norte-americano formado Daniel Milavsky e Branden Shik, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-1.