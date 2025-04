Zverev eliminado eliminado em Monte Carlo

O primeiro cabeça de série, que tinha ficado isento na primeira ronda do torneio de terra batida monegasco, perdeu com o 34.º classificado da hierarquia ATP, pelos parciais de 2-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e 29 minutos.



Ao afastar o número dois mundial, Berrettini não só assegurou a melhor vitória da carreira – quanto ao ranking do adversário – como garantiu que o seu compatriota Jannik Sinner vai regressar da suspensão por doping como líder do ranking.



Afastado dos "courts" desde que conquistou o Open da Austrália, o número um mundial vai regressar ao circuito no Masters 1.000 de Roma, depois de cumprir a sanção acordada com a Agência Mundial Antidopagem (AMA).



Apesar de ter falhado os Masters 1.000 de Indian Wells e Miami e agora Monte Carlo e, depois, Madrid, o número um mundial beneficiou dos maus resultados de Zverev para segurar a liderança do ranking até ao regresso.



Finalista derrotado do Open da Austrália, o alemão caiu na segunda ronda em Indian Wells e também em Acapulco, tendo chegado aos "oitavos" em Miami.