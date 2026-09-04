Zverev volta a sofrer mas continua no US Open





(Com Lusa)





Vencedor de Roland Garros e finalista em Wimbledon, o número dois mundial qualificou-se pela oitava vez seguida para a terceira ronda em Nova Iorque, com uma vitória sobre Halys (52.º), por 6-4, 4-6, 7-6 (7-3), 6-7 (3-7) e 6-3, acumulando mais de nove horas de jogo em apenas dois encontros.“Ganhei e isso é o mais importante. Estive aqui por mais quatro horas e meia, mas é por isso que vou para o ginásio e que vou para a pista. É para isto que treino, para ser capaz de sair por cima nestes momentos difíceis”, afirmou o primeiro cabeça de série.Finalista em Flushing Meadows em 2020, Zverev, que foi o primeiro a chegar aos 20 triunfos em ‘majors’ esta temporada, vai agora defrontar o chileno Alejandro Tabilo (28.º do mundo).‘Carrasco’ do português Nuno Borges na primeira ronda, o norte-americano Learner Tien (15.º) acabou com a carreira em Grand Slams do francês Gäel Monfils (311.º), ao impor-se por 6-3, 6-4 e 6-3.Dois dias depois de fazer 40 anos, o ‘showman’ Monfils, um dos jogadores mais entusiasmantes do circuito nos últimos anos e igualmente dos mais respeitados, despediu-se dos ‘majors’ em Nova Iorque, onde conseguiu dos melhores resultados, com três quartos de final e umas ‘meias’.“Apenas vos quero dizer que foi uma grande honra para mim jogar este ano perante vocês. Dei o meu melhor, tentei jogar um ténis de qualidade, mas sempre dando-vos um grande espetáculo e vocês deram-me amor. Nunca vou esquecer isso”, disse ‘LaMonf’, ainda em court.Num torneio ainda sem grandes surpresas, a cazaque Elena Rybakina, segunda do ranking WTA e vencedora do Open da Austrália, seguiu em frente, depois de afastar a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (104.º), por 6-4 e 6-2.Campeã em 2023, a norte-americana Coco Gauff, quarta do mundo, está pela quinta vez consecutiva na terceira ronda, depois de afastar a espanhola Paula Badosa (87.ª), por 6-4 e 7-6 (7-5).A ucraniana Yuliia Starodubtseva (58.ª do mundo) será a próxima adversária de Rybakina, enquanto Gauff vai encontrar outra tenista espanhola, Cristina Bucsa (40.ª).