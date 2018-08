17h48 - "Não há necessidade de evacuação"



O presidente da Câmara de Monchique garante que já foi possível controlar uma das frentes do incêndio que ali deflagrou.



Face às temperaturas elevadas que se fazem sentir no país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou o aviso vermelho para 11 distritos até à tarde de domingo.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil estendeu, por sua vez, o estado de alerta especial para os meios de combate a incêndios aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.



O dispositivo nacional de combate a fogos abrange este ano 56 meios aéreos, perto de 11 mil operacionais e mais de três mil meios terrestres.



O autarca nega também que tenha sido evacuada a localidade de Taipas, como chegou a ser avançado.A Proteção Civil decidiu entretanto alargar a mais 11 distritos de Portugal continental o estado de alerta especial vermelho para os meios de combate a incêndios florestais.Passam, assim, a estar abrangidos por este nível de alerta os distritos de Lisboa, Setúbal, Évora, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda e Bragança.Estão também sob alerta vermelho, desde quinta-feira, os distritos de Faro e Beja.Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real estão sob alerta laranja, o segundo mais grave.Em Mirandela, na freguesia de Caravelas, um incêndio está a ser combatido por quatro meios aéreos, 140 operacionais e 41 meios terrestres.O fogo deflagrou perto das 14h00. A situação em Mirandela é agravada pelas altas temperaturas, que rondam os 45 graus.Pelo menos uma casa chegou a ser ameaçada pelas chamas em Monchique.Pelas 17h00, a resposta a este incêndio mobilizava 415 operacionais, apoiados por 122 meios terrestres e nove meios aéreos.Ao contrário do que foi avançado ao início da tarde, a localidade de Taipas não foi evacuada e não haverá nenhuma localidade em risco.O fogo ainda não está controlado.As chamas deflagraram pelas 13h30 na zona da Perna da Negra. O incêndio é considerado “complexo”, dado que “há muito vento” e os acessos “são difíceis”, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.Às 14h30 a Proteção Civil não dispunha ainda de informações sobre eventuais riscos para pessoas ou bens. A prioridade era então “posicionar os meios”. Entretanto, o CDOS adiantou que a progressão das chamas obrigou a deslocar pessoas do sítio de Taipas, a sul da Perna da Negra.Vítor Vaz Pinto, comandante operacional de Faro, explicou à RTP que o incêndio começou com muita intensidade numa zona de difíceis acessos.Cerca das 15h00, o fogo era já combatido por 234 operacionais, apoiados por 68 veículos e nove meios aéreos.Também ouvido pela RTP, o presidente da Junta de Freguesia de Monchique, José Gonçalo, afirmou que as chamas atingiram uma zona de eucaliptal e destacou o contributo dos meios aéreos para a operação de combate.Mais tarde, José Gonçalo negaria estar em curso qualquer operação de evacuação na zona.Uma zona rural de Monchique havia já sido atingida por um incêndio na tarde de quinta-feira. Foi dominado ao fim de duas horas.