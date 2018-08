10h15- Espanha disponibilizou dois meios aéreos



O secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, revelou numa conferência de imprensa em Monchique que Espanha já disponibilizou dois canadairs, “que caso haja condições podem atuar hoje mesmo”.



Segundo o governante, elementos espanhóis já domingo “deram uma ajuda” no combate às chamas na zona de Marvão e “estivemos nós a ajudar também na zona de Badajoz”.



Artur Neves elogia “o grande esforço dos portugueses na limpeza do que era absoluta prioridade”.



O secretário de Estado da Proteção Civil frisa que apesar “da limpeza à volta da casa e à volta da aldeia” não é possível proteger as “pessoas que lá possam estra”.



“Daí a necessidade de se evacuar previamente, para que, com total garantia se possa sair em segurança”, realçou.









10h00 – 44 pessoas assistidas



O número de pessoas assistidas no incêndio em Monchique subiu para 44. Trinta e um operacionais e 13 civis. Vinte e cinco dos quais foram considerados feridos.



Abel Gomes, segundo comandante Distrital da Proteção Civil de Faro, afirma que com o quadro meteorológico adverso que está previsto, a partir do meio-dia, é uma das preocupações no combate às chamas na Serra de Monchique.



“Vai haver novamente a intensidade de ventos”, e a direção é São Marcos da Serra.



Em relação às Caldas de Monchique a situação continua “muito crítica”.





De acordo com o segundo comandante operacional distrital de Faro "neste momento a situação é muito mais favorável do que foi durante a noite", mas mantêm-se "situações que são sensíveis e merecem preocupação", havendo uma limitação no que respeita à atuação de meios aéreos, que não conseguem operar devido ao fumo intenso.







O comandante Abel Gomes explicou ainda que, na noite de domingo, as populações de Caldas de Monchique, Rasmalho, Monchicão, Barranco do Banho e Montinho tiveram de ser retiradas como medida de precaução.







09h45 – 15 incêndios ativos



Em todo o país, estão 15 incêndios ativos. No combate às chamas estão 1553 operacionais apoiados por 461 meios terrestes e 11 meios aéreos.



Segundo o site da

09h40 – Fogo com duas frentes ativas



O incêndio que lavra em Monchique desde sexta-feira está neste momento com duas frentes ativas. Uma em direção a sul e a outra a este, rumo à localidade de São Marcos da Serra, no concelho de Silves.





09h30 – Oito meios aéreos no local



As chamas em Monchique estão a ser combatidas por 1085 operacionais, apoiados por 316 meios terrestres e oito meios aéreos.







09h00 – Chamas destruíram algumas casas



As chamas que durante a noite não deram tréguas em Monchique destruíram parcialmente algumas habitações na aldeia de Alferce.





A GNR foi obrigada a retirar compulsivamente os habitantes de algumas casas.



08h50 - Estrada cortada







A estrada que liga Monchique à a aldeia de Alferce foi cortada às 08h00 da manhã.





A frente ativa principal lavra em direção a São Marcos da Serra, no concelho de Silves.

O8h35 – Ponto da situação

Vinte e quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, durante a noite no incêndio que lavra desde sexta-feira no concelho de Monchique. O ferido grave é uma senhora de 72 anos que foi transportada de helicóptero para o hospital de Santa Maria.







As chamas obrigaram a evacuar várias localidades. Uma unidade hoteleira, no lugar do Montinho, foi evacuada cerca da meia-noite, com os hóspedes a serem distribuídos por outros dois hotéis.



O fogo não deu tréguas e as autoridades tiveram que evacuar um hotel de cinco estrelas, nas imediações da Caldas de Monchique, foi evacuado durante a madrugada.



Ao início da manhã, o incêndio progredia em duas frentes: uma em direção a Caldas de Monchique, Podalgais e Vale do Boi e outra a avançar em direção à freguesia de São Marcos da Serra.Durante a última noite, o fogo ladeou a barragem de Odelouca, que ao início da manhã de hoje progredia em direção à Estrada Nacional 124 (Sul) e que foram colocadas no terreno diversas máquinas de rastro para tentar travar o avanço das chamas.