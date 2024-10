Arranca a campanha "Ao volante, o telemóvel pode esperar"

Esta campanha vai executar ações, inseridas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2024, até à próxima segunda-feira, com o objetivo de "".“A 50 km/h, olhar para o telemóvel durante três segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros”, sublinha a ANSR, em comunicado, salientando que “”.A campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar” integra ações de sensibilização da ANSR no continente e ilhas, e operações de fiscalização realizadas pela GNR e PSP, que vão sobretudo incidir em estradas com elevado fluxo rodoviário.