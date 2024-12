ASPP alerta: Governos não podem recorrer às polícias como arma de ação política

O sindicato mais representativo da polícia considera que é importante esclarecer se as operações policiais levadas a cabo estão ou não a ser instrumentalizadas do ponto de vista político e partidário.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia admite ter algumas reservas em relação aos objetivos do Governo no que diz respeito à operação policial realizada na semana passada no Martim Moniz, em Lisboa.







A operação policial no Martim Moniz no dia 19 de novembro será alvo de investigação por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna.