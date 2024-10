ASPP/PSP critica "aproveitamento político e mediático" dos tumultos na região de Lisboa

"A ASPP/PSP deplora e condena todo o tipo de aproveitamento político, jornalístico e mediático que surgiram neste incidente e sempre que ocorrem outros idênticos", lê-se num comunicado da estrutura sindical hoje divulgado.

"Admitimos a legitimidade, a importância e a necessidade de informar e comentar, mas criticamos todo o ruído inqualificável, com rotulagens vazias, acusações infundadas, observações sem conhecimento factual dos incidentes e da missão policial, omissão e/ou deturpação da verdade, permanência de vários intervenientes a fazerem-se substituir à Direção Nacional da PSP na abordagem a questões operacionais e outras", acrescenta o sindicato mais representativo da PSP.

No documento em que lamenta "qualquer perda de vidas", a ASPP apela à "restituição da ordem e tranquilidade públicas" e manifesta solidariedade "para com os profissionais da PSP que enfrentam, mais uma missão difícil, arriscada, complexa e extremamente exigente".

Este sindicato questiona também o que foi feito sobre matérias que podem estar "na base destes episódios", nomeadamente ao nível do policiamento de proximidade.

"A ASPP/PSP não entende como se tem vindo a descurar a ligação fulcral entre as polícias e as comunidades, principalmente com os interlocutores certos, que promovam a uma compreensão e respeito mútuo. Não excluímos, no entanto, a necessidade de restituição da ordem pública, sempre que existam indícios e comportamentos que queiram comprometer essa mesma tranquilidade", sustenta.

A estrutura sindical aponta que à falta de meios técnicos e operacionais, como os `tasers`, as `bodycams`, viaturas, instalações e falta de efetivas se juntam o "descurar de um policiamento comunitário", políticas sociais que criam e mantêm guetos, questões remuneratórias, entre outras.

"A ASPP/PSP reitera que, após estes acontecimentos, deve deixar-se "respirar"- dar tempo ao tempo - aguardar pelas conclusões dos inquéritos e diligências e não reagir impetuosamente ou oportunisticamente. A mediatização em demasia pode fomentar o fenómeno de repetição e impulsos vários. A constante abordagem a agendas criminais e a discussão ou divulgação e comentário sobre o crime, de forma sensacionalista e desenquadrada, como tem acontecido há muito, apenas serve para criar um alarmismo e em nada ajudando ao equilíbrio social", critica a associação sindical.

A ASPP/PSP manifesta disponibilidade para reunir com o Governo, autarquias, a direção nacional da PSP para uma "abordagem séria, responsável e construtiva", e justifica a ausência do espaço mediático no que diz respeito a este episódio "enquanto o contexto se basear no ímpeto, no oportunismo, no ruído, no nervosismo, no radicalismo e populismo", defendendo que esta é uma posição de "responsabilidade e na preservação do interesse dos visados, das instituições, do inquérito e dos processos em curso".

Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Segundo a PSP, o homem pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e "entrou em despiste" na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria e isenta" para apurar "todas as responsabilidades", considerando que está em causa "uma cultura de impunidade" nas polícias.

A Inspeção-Geral da Administração Interna e a PSP abriram inquéritos e o agente que baleou o homem foi constituído arguido.

Desde a noite de segunda-feira registaram-se desacatos no Zambujal e, desde terça-feira, noutros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados autocarros, automóveis e caixotes do lixo. Mais de uma dezena de pessoas foram detidas, o motorista de um autocarro sofreu queimaduras graves e dois polícias receberam tratamento hospitalar, havendo ainda alguns cidadãos feridos sem gravidade.