Aveiro. Cacia ainda é um dos pontos preocupantes no incêndio que afeta a região

O presidente da Câmara Municipal de Aveiro falou com a RTP e explicou que a zona norte é que a que ainda preocupa os operacionais no terreno. Cacia encontra-se perto dos incêndios de Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e Estarreja.

"Os nossos incêndios começaram certamente por projeções. Foram projeções que provocaram incêndios muito complicados porque eles apareceram em muitas frentes".



Ribau Esteves garante que o combate ao incêndio está a ser feito com grande intensidade, com bombeiros de outros locais do país para além do município de Aveiro.



O presidente da autarquia alertou também para que o consumo de água seja controlado para ajudar no combate às chamas.