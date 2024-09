Balanço plano de saúde. Sindicatos dizem que "não correu tudo bem" e pedem mais medidas

"não correu tudo bem" e que "é preciso medidas de médio e longo prazo".



"Não podemos dourar a pílula. A maioria das medidas não está no terreno", afirmou Nuno Rodrigues.

Já o Sindicato Independente dos Médicos concordou com a ministra em que, afirmou Nuno Rodrigues.





"O nosso problema aqui mantêm-se, que é a incapacidade que temos de fixar médicos de família no Serviço Nacional de Saúde e de os manter", disse à RTP Nuno Jacinto. "Continuamos a ver poucas ou nenhumas medidas que colmatem essa incapacidade".



"Este é o grande problema. Nós precisamos de profissionais. (...) Sem médicos de família nós não conseguimos resolver nenhuma destas questões", acrescentou o presidente.



“Vamos precisar de mais médicos de família”.



Os médicos de família, segundo Nuno Jacinto, pedem "uma reorganização do seu trabalho e flexibilidade e maior autonomia" para organizar a resposta aos utentes. E para responder à carência de profissionais em determinadas zonas do país, têm de ser criadas "condições atrativas para os médicos de família".



Quanto às anunciadas USF Modelo C, a associação não "é contra", mas considera que é necessário saber "como é que vão ser implementadas", como é que se enquadram na organização do SNS.



Há ainda outra questão, realçou Nuno Jacinto: "que condições é que vamos oferecer a estas USF Modelo C para serem competitivas e, mais uma vez, atrativas para os profissionais?"



Já quanto aos centros de atendimento clínico, considera necessário "reforçar a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários".



Sobre o balanço do Governo, Nuno Jacinto afirmou que a "diferença nestes cinco meses não será propriamente significativa" e considerou que "os doentes têm cuidados de saúde primários de grande qualidade quando estes têm os recursos adequados à sua atividade".

"É preciso aplaudir esta ação. Se bem que não foi perfeita", afirmou ainda. "Entendemos que é possível melhorar o tipo de avaliação, de balanço que foi feito (...) e medir os resultados".



No entanto, Francisco George considerou que "não há melhorias até agora" no SNS e que o plano foi desenhado sem profissionais especializados, como por exemplo obstetras para as medidas relacionadas com a saúde materna.

"Mas ainda faltam muitos buracos para tapar no Serviço Nacional de Saúde", admitiu à RTP Gustavo Tato Borges. "Há uma obrigatoriedade de repensar as carreiras médicas, de valorizar os profissionais de saúde como um todo".



"Se não valorizarmos os profissionais de saúde no SNS, qualquer medida que vamos estar a criar vai ser sempre uma medida de emergência para resolver um problema mas que não resolve as causas".



No geral, o presidente da associação, "nada mudou em concreto" com este plano.



"Não estamos pior, mas também não estamos melhor".



A ministra da Saúde apresentou esta quarta-feira o balanço do Plano de Emergência e Transformação da Saúde composto por 54 medidas, anunciando que 12 das quais já foram concluídas e 40 estão em fase de implementação. Cerca de 100 dias após a aprovação do plano para a saúde pelo Governo, a ministra Ana Paula Martins admitiu que não foi possível "mudar tudo em três meses", mas que "ninguém prometeu isso".