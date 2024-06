Barcelona vai acabar com o negócio do Alojamento Local nos próximos 4 anos

O Alojamento Local é uma das razões para a inflação dos preços das casas, e para a falta oferta de casas, para os habitantes de Barcelona.





Uma razão válida para que os alcaides de Barcelona deixem de renovar as licenças de alojamento local, bem como a emissão de novas autorizações para este negócio, como nos relata a correspondente da Antena 1 em Espanha, Ana Romeu.Em Portugal, o Parlamento aprovou, na semana passada, o fim da contribuição extraordinária sobre o Alojamento Local.O aumento dos impostos para este negócio tinha sido determinado pelo anterior Governo, para desincentivar esta actividade económica e para levar os proprietários a colocar as casas no mercado de habitação.No entanto, com o voto do PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e PAN, a Assembleia da República revogou esta medida que constava do programa "Mais Habitação".