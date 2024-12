Bombeiros prometem "novas ações de luta" caso negociações com Governo não avancem

Para a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), o Governo “tem a obrigação” de reiniciar as negociações “o mais rapidamente possível”.“Dia 20 de dezembro, que é a última reunião que os sindicatos vão ter com o Governo, vamos ter um Conselho Geral”, adiantou o sindicalista Fernando Curto.Se as coisas não correrem bem (…) o Governo não estará à espera que a gente passe o Natal sossegados e descansados.”, vincou.Sérgio Carvalho, do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, disse por sua vez que “estão em cima da mesa todas as formas de luta”, mas só serão discutidas no final de dezembro. “Não vamos antecipar o que não está antecipado”, afirmou.

"Embora a ANBP acredite na boa-fé das negociações, fica claro que, caso o Governo não demonstre abertura para dialogar e reiniciar o processo negocial que suspendeu, serão tomadas medidas públicas e reivindicativas", lê-se nas conclusões do Conselho Geral desta quarta-feira.

O dia 20 de dezembro coincide com a "data da última reunião negocial, que estava agendada anteriormente entre os sindicatos e o Governo", recorda a ANBP.

"Se, entretanto, não houver avanços no processo negocial, a ANBP vai definir novas ações de luta", refere.



Montenegro fala em “violações das regras do Estado de Direito”

Em declarações aos jornalistas em Celorico de Basto, o primeiro-ministro desejou que o “apelo ao sentido de responsabilidade possa ter eco nos profissionais” e que “as suas manifestações de opinião, de reivindicação, a serem realizadas, se façam dentro de um espírito de cumprimento da lei e de cumprimento daquilo que é saudável do ponto de vista democrático”.Luís Montenegro garantiu aos portugueses quenem com “a reivindicação desmedida de situações de injustiça relativa ou de desequilíbrio”.O chefe de Governo apelou ainda aos sindicatos que reconheçam “o esforço” do Executivo para uma área que “há 22 anos não tem nenhum processo negocial equivalente a este”.Segundo Montenegro, o Governo está a ir “ao encontro daquilo que é a valorização da carreira, como também ao sentido de igualdade e equidade em toda a Administração Pública”.“É preciso que todas as carreiras que nós temos vindo a valorizar se possam consciencializar que nós não temos recursos ilimitados.”, declarou.“O esforço que nós estamos a fazer à mesa das negociações é um esforço que está em relação de justiça, equilibrado com o esforço que já fizemos com outras carreiras, nomeadamente com as forças de segurança, com as Forças Armadas”.O primeiro-ministro quis ainda frisar que “também aqui, todos os profissionais acabam por ter acesso à valorização, em termos remuneratórios, para toda a Administração Pública em geral”.“Aquilo que nós estamos a fazer de forma especial para os bombeiros sapadores é”, explicou.