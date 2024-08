Câmara de Coimbra recolhe provas para identificar infratores que largam lixo no iParque

Hoje, elementos do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade, juntamente com a Polícia Municipal, estiveram a recolher "indícios, que vão permitir identificar mais de uma dezena de prevaricadores (empresas e particulares), para posterior levantamento de autos", afirmou a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Nos últimos dias, surgiram nas redes sociais várias fotografias de lixo amontoado junto ao iParque, parque tecnológico situado em Antanhol.

Segundo o município, têm-se verificado "deposições ilegais" naquela zona, tendo o Departamento de Ambiente encetado uma "nova operação de limpeza" no iParque, que resultou na recolha de 15 toneladas de resíduos, apenas nos últimos dias.

"A Câmara Municipal de Coimbra, através da coordenação do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade e com o apoio do Departamento de Polícia Municipal e da Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Atividades, iniciou no passado mês de julho uma ação de vigilância e de fiscalização aos locais de abandono frequente de resíduos, com o objetivo de dissuadir este comportamento em espaço público", acrescentou a autarquia.

Apesar de ter aumentado as "atividades de vigilância e de fiscalização, em alguns locais, durante as últimas três semanas, tem-se verificado a contínua deposição ilegal de resíduos, designadamente na área do iParque", referiu.

Desde segunda-feira que os serviços municipais têm recolhido indícios "para identificação dos infratores", com a autarquia a sublinhar que já foi possível "identificar mais de uma dezena de prevaricadores que utilizam estes locais para fazer a deposição ilegal".

"As equipas municipais vão reforçar a vigilância nas zonas mais críticas onde, habitualmente, são feitas estas descargas ilegais. Para este esforço, foi já solicitado o apoio do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR", vincou.

Para além da recolha de provas e levantamento de autos, há uma equipa na Divisão de Assuntos Jurídicos e Contencioso da Câmara de Coimbra que vai estar "dedicada a dar seguimento a estes processos".

"O município de Coimbra lamenta e repudia estes atos de vandalismo, que são ilegais, e tudo está a fazer para que, hoje e sempre, Coimbra seja uma cidade limpa e digna", asseverou, recordando que existe uma linha da autarquia (239802070) que permite a recolha gratuita de resíduos volumosos.