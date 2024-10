Comemorações 5 de Outubro. "República e Democracia estão vivas, mas sabem que têm de mudar e muito"

, começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso tradicional."A República renasceu pela coragem dos jovens militares a 25 de Abril de 74", continuou. "A República mais democrática nos direitos e sua universalidade no poder político, nas dimensões económicas, social e cultural, afirmou a sua plena legitimidade eleitoral em 1982".Além disso, a República e a Democracia viramNo discurso, o presidente da República frisou ainda as mudanças migratórias que a República e a Democracia assistiram, principalmente, nas últimas décadas com a saída de muitos jovens portugueses e a entrada de muitos migrantes, sobretudo, de países lusófonos., afirmou."O mundo mudou", acrescentou. "Portugal mudou".nos dois milhões de pobres e mais uns em risco de pobreza; nas desigualdades entre pessoas e territórios; no combate à corrupção; no envelhecimento coletivo e também de tantos sistemas sociais; na insuficiência do saber, da inovação, do crescimento"., sublinhou. E acrescentou:Por esses motivos, "vale a pena aqui virmos todos os anos, até para dizermos que queremos que a nossa República Democrática seja mais livre, mais igual, mais justa, mais solidária, para o bem de Portugal que é o que nos une, agora e sempre".

Moedas alerta para riscos de política de imigração de "portas escancaradas"

"Tudo isto nos desvia do caminho que devemos seguir. (...) O próprio 5 de Outubro de 1910 foi uma resposta contra isto: contra a vaidade de políticos que se achavam donos do país; contra o domínio dos pequenos interesses".

O presidente da Câmara de Lisboa, como anfitrião da cerimónia, foi o primeiro a discursar. Pelos 114 anos da Implantação da República, Carlos Moedas recordou que aO 114º aniversário, disse ainda o autarca, coincidem com os 50 anos do 25 de Abril e com os 500 anos do poeta Luís de Camões.Foi Camões que fez da História de Portugal "uma grande viagem". E acrescentou Moedas:, continuou o autarca.Ainda referindo o histórico poeta, Carlos Moedas afirmou que muitas vezes na história o país foi desviado "dos caminhos porque foram preferidas vaidades pessoais e interesses partidários em vez do bem comum".".O presidente da Câmara de Lisboa alertou ainda para os problemas da imigração, afirmando que o país não pode “aceitar uma política de portas escancaradas que conduz à desordem”., disse o autarca.Carlos Moedas (PSD) defendeu a necessidade existir “uma política de imigração que valoriza e traz dignidade a quem chega ao nosso país”., alertou.O autarca aproveitou também o seu discurso para anunciar que o município conseguiu resolver na sexta-feira o problema dos imigrantes que estavam a viver há vários meses em tendas junto à igreja dos Anjos.“Hoje posso dizer que ontem resolvemos uma das situações mais graves da nossa cidade. Ontem ajudamos todas as pessoas que estavam à volta da Igreja do Anjos a encontrar um teto”, referiu.Entre as personalidades que estiveram presentes na cerimónia do 05 de Outubro destacou-se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, além de Moedas, também discursou.Esta é o primeiro 05 de Outubro no atual quadro de Governo minoritário PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, na sequência das legislativas antecipadas de 10 de março, e acontece num contexto de negociações sobre o Orçamento do Estado para 2025.Na tradicional sessão solene na Praça do Município, em Lisboa, que foi pelo segundo ano consecutivo vedado ao público, marcaram também presença, entre outras individualidades, o primeiro-ministro, Luís Montenegro e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.Antes dos discursos, foi hasteada a bandeira portuguesa na varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao som do hino nacional.C/Lusa