Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo preocupada com falta de médicos

Já as localidades de Assentis e de Casais da Igreja, no concelho de Torres Novas, que estavam sem médico de família, vão passar a contar com apoio médico uma vez por semana. É o que anuncia a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo.





A Comissão de Utentes, ouvida pela Antena 1, considera positiva esta medida mas lembra outras povoações nesta zona do país que estão também a aguardar melhor acesso a cuidados de saúde e a um médico. São utentes de aldeias e povoações longe das sedes de concelho.





Na próxima terça-feira vão levar estas preocupações a uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, agendada para Torres Novas.