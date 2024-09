Condenado em liberdade condicional agride técnica de equipa de reinserção social

Segundo os esclarecimentos enviados à Lusa, a DGRSP indicou que a agressão ocorreu cerca das 16:30 de quarta-feira, quando o homem "forçou e danificou a porta" das instalações da equipa Algarve 1, "tendo agredido uma técnica superior que careceu de deslocação e assistência em hospital".

O Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP) referiu também que, apesar da presença de outras pessoas nas instalações, o homem usou um pé de cabra para forçar a entrada e agredir a funcionária numa perna, tentando ainda acertar na cabeça da coordenadora da equipa.

O presidente do SinDGRSP, Miguel Gonçalves, criticou "a inércia da DGRSP" e alertou ainda para a necessidade de reforço da segurança destes serviços, ao lembrar que recentemente existiu um outro ataque a uma equipa de vigilância eletrónica em Évora.

"Após os atos, o cidadão abandonou as instalações, tendo sido ativada a PSP, que compareceu no local, indo os factos ser comunicados ao Tribunal de Execução de Penas de Évora para os efeitos devidos", admitiu a DGRSP.

Questionada sobre um eventual reforço da segurança, a direção-geral frisou que estes casos "são excecionais" e, embora tenha manifestado "particular preocupação" com os seus trabalhadores, recusou comentar quaisquer procedimentos que acautelem as condições dos profissionais e das instalações.