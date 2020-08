Deputadas visadas em email intimidatório podem vir a ter proteção policial

Contactada pela Antena 1, a Polícia de Segurança Pública não faz comentários.Isto depois do Governo português ter contatado as três deputadas visadas pelo email intimidatório, assinado pela Nova Ordem de Avis e pela Resistência Nacional.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares falou com as duas deputadas do Bloco de Esquerda e com a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira, com vista a essa possibilidade de escolta policial, que pode ser alargada a outros nomes. Uma notícia avançada esta sexta-feira pelo jornal Público.







Nenhuma das deputadas visadas quer falar sobre o tema.



A Polícia Judiciária está a investigar o envio desta mensagem, que também teve como destinários vários ativistas de grupos anti-racistas e anti-fascistas.O Ministério Público iniciou um inquérito-crime.