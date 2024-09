Despite de veículo pesado na A1 corta duas vias e provoca fila de 2,5 quilómetros

Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), o veículo ter-se-á despistado e tombou para a via, ao quilómetro 83 da A1, no sentido norte-sul, ocupando a faixa do meio e a faixa mais à direita.

O acidente aconteceu às 10:00 e o trânsito, neste momento, faz-se apenas pela via da esquerda, o que está a provocar uma fila de trânsito de cerca de 2,5 quilómetros.

A mesma fonte adiantou que o acidente só envolveu o pesado de mercadorias e que há apenas a registar danos materiais, esclarecendo que não há mercadoria espalhada nas vias.

"Em termos de itinerários alternativos, é a estrada nacional 3, quilómetro 94, saída Torres Novas", aconselhou, recusando previsões sobre quando o veículo será retirado ou o trânsito passará a fluir com normalidade.

No local permanece uma patrulha da GNR.