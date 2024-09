Destruição provocada pelos fogos afasta turistas dos concelhos afetados

Foto: Vasco Coimbra - RTP

O Governo garante que não vai fechar os olhos, numa altura em que o setor do turismo pede respostas urgentes.



Além dos Passadiços do Paiva, em Arouca, outras estruturas ficaram também danificadas pelas chamas, o que levou a várias desistências.



Sever do Vouga, Águeda, Albergaria-a-Velha, Gondomar ou Vila Pouca de Aguiar, mas também Castro Daire, Nelas, São Pedro do Sul, entre tantos outros concelhos do Norte e do Centro, foram palco de grandes incêndios há uma semana.



Agora, fazem-se as contas aos prejuízos e apelos para que as prometidas ajudas do Estado passem à prática.



A autarquia de Arouca, por exemplo, revela que as chamas consumiram seis mil hectares, o que representa 20 por cento do total do território deste concelho, no distrito de Aveiro.