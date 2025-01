Dispositivo policial reforçado. Rixa na Rua do Benformoso fez vários feridos

Parte dos indivíduos envolvidos terá sido agredida com barras de ferro e paus e uma das vítimas terá sofrido ferimentos na zona lombar e num membro inferior.

Foi entretanto reforçado o dispositivo policial na Rua do Benformoso e nas zonas adjacentes, algo que “já estava previsto no planeamento”, segundo a PSP.



“A polícia atua com base em informação, com base em registo de ocorrências, com base em reclamações dos cidadãos, dos comerciantes, que relatam situações de insegurança de forma oficiosa, digamos assim, e com base nisso decidimos alocar os meios e realizar as operações de acordo com a lei”, afirmou aos jornalistas no local o subintendente Iúri Rodrigues, responsável pela primeira divisão da PSP., prosseguiu o comandante.Iúri Rodrigues indicou também que ainda não foi possível apurar os motivos na origem desta altercação:”, enfatizou o subintendente da PSP.

“Temos sete pessoas identificadas como vítimas, estamos a tentar obter toda a informação possível junto delas e, a partir da qualidade da informação e daquilo que pudermos, vamos fazer investigação, partindo do relato e da análise, por exemplo, do vídeo e de relatos de outras pessoas”, apontou Iúri Rodrigues.



Este incidente aconteceu um dia depois da marcha que juntou milhares de pessoas, no centro da capital, contra o racismo e a xenofobia e quase um mês após a controversa operação da Polícia de Segurança Pública na Rua do Benformoso, quando dezenas de imigrantes foram encostados à parede.A operação policial de 19 de dezembro, que resultou na detenção de duas pessoas, ditou a abertura de um inquérito por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna e uma queixa à provedora de Justiça subscrita por perto de 700 cidadãos, incluindo deputados de PS, BE e Livre.

c/ Lusa