E-toupeira. Assessor jurídico do Benfica impedido de contactar com restantes arguidos

Estes dois arguidos tinham sido detidos na terça-feira no âmbito da operação E-toupeira. O assessor jurídico do Benfica é suspeito de suborno de funcionários judiciais para ter acesso a peças processuais em segredo de justiça, nomeadamente referentes ao caso dos e-mails.



À saída do tribunal, o advogado de José Nogueira da Silva considerou que os indícios estão “fortemente descontextualizados” e disse acreditar que se acabará por perceber que a medida de coação é “excessiva”. A defesa disse ainda que o próprio tribunal admitiu rever a medida quando estiver terminada a investigação.



“A medida de coação foi gravosa pelo facto de o meu cliente ser funcionário da justiça. Está-lhe imputado ter acedido a processos e é essa a gravidade. Não tem tanto a ver com contrapartidas”, argumentou.O advogado Paulo Gomes mostrou alguma revolta com a medida e anunciou que vai apresentar recurso. “Neste país há pessoas que recebem milhões de euros de corrupção e continuam a passear, designadamente nesta cidade. Este senhor vai para a cadeia por ter recebido meia dúzia de bilhetes e uma camisola”, afirmou.Em declarações aos jornalistas, o advogado admitiu que José Nogueira da Silva recebeu bilhetes e camisolas do Benfica mas garantiu que não foi uma contrapartida de corrupção. Paulo Gomes não confirmou que José Nogueira da Silva tenha acedido ao processo e denunciou que houve acessos feitos noutras comarcas.As autoridades acreditam que Paulo Gonçalves terá subornado três funcionários judiciais, entre os quais José Nogueira da Silva, o técnico informático do Instituto de Justiça que também foi detido na terça-feira e fica agora em prisão preventiva. Os funcionários receberiam favores ou prendas do Benfica.À saída do tribunal, o advogado do assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, não quis prestar declarações aos jornalistas.As autoridades investigam a eventual prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo a documentos, violação do segredo de justiça e favorecimento pessoal. A operação motivou 30 buscas. O Estádio da Luz foi um dos locais alvo de busca.Na terça-feira, o clube da Luz reagiu em comunicado a este novo processo judicial em que está envolvido. Na nota, os encarnados manifestaram "total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade".O Benfica já disse que vai pedir uma audiência à Procuradora-geral da República por causa da violação do segredo de justiça. O clube da Luz garante, também, que Paulo Gonçalves vai colaborar com a justiça e "provar a legalidade dos procedimentos".Para além dos dois arguidos que foram detidos na terça-feira, o processo conta com outros três arguidos. São eles dois funcionários judiciais e um empresário de futebol.