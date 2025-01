Ermida de Nossa Senhora da Paz em Vila Franca do Campo elevada a santuário diocesano

"Oxalá que este seja um santuário, também, respeitoso da natureza, que seja ecologicamente sustentável, possa ter técnicos e artistas, gente interessada em fazer um santuário próprio do século XXI, que fale ao homem de hoje, com as mesmas necessidades de oração, de peregrinar e de se converter de todas as épocas, mas também, provavelmente, por formas e caminhos novos", disse o bispo Armando Esteves Domingues na sua homilia.

Segundo o prelado diocesano, o novo santuário é o primeiro mariano da ilha de São Miguel e o terceiro mariano da diocese de Angra, que se junta aos cinco já existentes nos Açores: Senhor Santo Cristo (São Miguel), Senhor Santo Cristo da Caldeira (São Jorge), Senhor Bom Jesus (Pico), Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora dos Milagres (Terceira).

A decisão de elevação da ermida de Nossa Senhora da Paz a santuário foi tomada por unanimidade pelo Conselho Presbiteral, em abril de 2024, "depois de vários apelos feitos ao longo de mais de vinte anos", indicou a diocese de Angra em comunicado.

Na cerimónia de hoje, realizada no dia em que a igreja católica comemora o Dia Mundial da Paz, o bispo Armando Esteves Domingues referiu que a elevação da ermida de Nossa Senhora da Paz a santuário é "fruto de um longo percurso de oração, manifestação pública e peregrinação".

"Já muitos aqui caminharam [em direção] à ermida, numa confissão de fé (...). Podemos mesmo dizer que este santuário, de certa forma, já era `consagrado` pela afluência de peregrinos e pode, por isso, dizer-se que há santuários `de facto`, [e] que este até já era um pouco na devoção popular. Já muitos peregrinos aqui tomaram decisões que certamente marcaram as suas vidas", afirmou.

E prosseguiu: "Se calhar as paredes, sobretudo da ermidinha, agora santuário, contêm certamente histórias de conversão, de perdão e de dons recebidos, que muitos poderiam contar".

Armando Esteves Domingues assumiu que o templo religioso de Nossa Senhora da Paz inicia hoje "uma nova história" e deixou algumas recomendações aos reitores e a quem vai colaborar na pastoral do novo santuário mariano da ilha de São Miguel.

Uma das recomendações está relacionada com o acolhimento aos peregrinos e, por muitos serem turistas, pediu aos responsáveis que procurem "tentar proporcionar-lhes uma profunda experiência de Deus".

Outro aspeto é "dar tempo para a proximidade" de quem procura conforto espiritual e humano ou "apenas uma conversa amiga".

O bispo de Angra desejou ainda que o novo santuário seja um centro de irradiação espiritual na região e na ilha, "com dinâmicas de nova evangelização como o papa recorda num documento recente para os santuários", bem como um lugar de divulgação da espiritualidade mariana.

"Oxalá que hoje aqui se levante a bandeira da paz", para aproximar os homens e para que a força da oração seja "mais forte que as armas", desejou ainda o prelado diocesano de Angra.

A ermida de Nossa Senhora da Paz, no concelho de Vila Franca do Campo, foi construída em 1764, mas "remonta a um templo mais primitivo, erguido, possivelmente, no século XVI, no local onde um pastor terá encontrado uma imagem da Virgem numa gruta", segundo a diocese.

"O atual templo, erguido sobre o anterior, data do século XVIII e tem a particularidade do acesso ser feito por uma escadaria de 100 degraus, cujos patamares representam os mistérios `gososos e dolorosos`, correspondendo no seu conjunto a dois terços do rosário", acrescenta.

O templo está classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Governo Regional dos Açores desde 1991.