Exames nacionais do secundário arrancam para mais de 156 mil alunos inscritos

, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.A primeira fase começa esta sexta-feira com as provas de Português, para a qual estão inscritos 44.421 alunos, durante a tarde é a vez dos alunos do 11.º ano realizarem a prova de Mandarim ou Italiano.Dos mais de 156 mil alunos que se inscreveram para os exames nacionais este ano, pouco mais de metade pretendem concorrer ao ensino superior (57%).Estes alunos têm de estar atentos ao calendário, uma vez que todas as notas serão afixadas em 15 de julho e, caso queiram tentar melhorar a nota, terão de se inscrever na segunda fase, tendo apenas dois dias para o fazer (15 e 16 de julho).Os alunos que queiram concorrer ao ensino superior com provas realizadas na segunda fase, terão de o fazer entre os dias 26 de agosto a 4 de setembro, sendo que na segunda fase há sempre muito menos vagas disponíveis.Para os alunos que estão no 12.º ano, continuam a aplicar-se as regras antigas, aplicadas nos últimos quatro anos na sequência da pandemia de covid-19.Assim, os finalistas só fazem exames às provas que precisam para concorrer ao ensino superior.Os alunos que agora estão no 11.º ano terão de realizar três exames para concluir o secundário: Português no 12.º ano, que passará a ser obrigatório para todos os alunos dos quatro cursos científico-humanísticos e mais dois exames à sua escolha.

Diretores de escolas alertam para falta de professores

Filinto Lima, da associação dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, está otimista com o desenrolar dos exames nacionais do Ensino Secundário, dizendo que os professores deram apoio extra aos alunos para os preparar.“As expetativas são otimistas. Os alunos com certeza que estão um pouco nervosos”, afirmou Filinto Lima no. No entanto, frisa que “. Deram mais apoios suplementares e penso que os alunos estão preparados”.“A. Estamos à espera de que o sr. ministro da Educação apresente o plano, durante o mês de junho, que combata de facto este flagelo a nível nacional, que já não se circunscreve só às regiões de Lisboa e Vale do Tejo, mas também ao Algarve e ao resto do país”, acrescentou.

Para Filinto Lima, “é necessário valorizar a carreira docente”.