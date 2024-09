"Exigimos ministra que perceba de saúde". Médicos e enfermeiros em greve de dois dias

De forma inédita na história do SNS, médicos e enfermeiros decidiram convocar uma greve para as mesmas datas, o que deverá agravar os constrangimentos nos hospitais e centros de saúde a nível nacional.Em declarações à RTP, a presidente da FNAM disse que é preciso “uma negociação séria e não de fachada” e acusa o Governo de agravar ainda mais as condições de trabalho dos profissionais do SNS.Em causa estão questões salariais e a categoria de enfermeiro especialista.Em declarações à Antena 1, o dirigente Rui Marroni, garante que a greve é a única forma de alertar o Governo para os problemas sérios da profissão Rui Marroni diz que aguarda que o Governo agende uma reunião que chegou a estar prevista para 12 de setembro mas que foi adiada pelo Ministério por motivos de agenda, para conhecer que propostas lhe vão ser apresentadas.

Os enfermeiros marcaram para a manhã de quarta-feira uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa.







Em declarações aos jornalistas, a secretária de Estado da Saúde disse acreditar que o Governo vai chegar a acordo com os sindicatos dos médicos e enfermeiros “em breve”.