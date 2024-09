Médicos e enfermeiros em greve por melhores condições de trabalho

De forma inédita, na história do SNS, estas duas classes profissionais decidiram protestar nas mesmas datas do calendário, em defesa de melhores condições de trabalho.A greve em dose dupla deverá provocar fortes constrangimentos nos hospitais e centros de saúde, a nível nacional.Do lado dos enfermeiros, o protesto foi convocado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Em declarações à Antena 1, o dirigente Rui Marroni, garante que a greve é a única forma de alertar o Governo para os problemas sérios da profissão.Os enfermeiros marcaram para a manhã de quarta-feira, segundo dia de greve, uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa. Quanto aos médicos, também vão protestar junto às instalações do Ministério, mas na tarde desta terça-feira.A presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, acusa o Governo de agravar ainda mais as condições de trabalho dos profissionais do SNS.