Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova vai ter Espaço Cidadão até janeiro

Em comunicado, a universidade adiantou que a faculdade e a AMA -- Agência para a Modernização Administrativa assinaram hoje um protocolo para a criação do Espaço Cidadão no Campus da Caparica, no concelho de Almada.

O espaço permitirá a renovação da Carta de Condução, a solicitação de nova senha ou caderneta predial junto da Autoridade Tributária e a apresentação de despesas junto do Instituto de Proteção e Assistência na Doença -- ADSE.

Questões relacionadas com emprego e formação profissional também poderão ser tratadas no Espaço Cidadão da NOVA FCT, além da alteração da morada do Cartão de Cidadão, a solicitação do Cartão Europeu de Seguro de Doença e a adesão ao serviço Faturas Sem Papel.

"Estamos muito entusiasmados com a assinatura deste protocolo que vai possibilitar a criação do primeiro Espaço Cidadão numa faculdade", refere José Júlio Alferes, diretor da NOVA FCT, citado no comunicado.

Para o responsável, trata-se de um "marco significativo", não apenas para a faculdade, mas "para todo o ensino superior em Portugal".

O Espaço Cidadão no Campus da Caparica junta-se a uma rede que conta com mais de 890 pontos de norte a sul do país localizados em Lojas de Cidadão, câmaras municipais, juntas de freguesia e bibliotecas.