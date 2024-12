"Foram a minha salvação". Comunidade cigana acolhe casal que espera casa da Câmara

As ondas de calor do radiador dourado, na sala, não chegam para aquecer a casa. Separada da sala por lençóis, o quarto tem duas camas: uma para Maria Emília Cabo, 54 anos, e outra para o marido, coberto por várias camadas de mantas.







Algumas partes da velha cama articulada do marido têm ferrugem e as molas cedem no centro. Mas a maior das preocupações não é essa. As temperaturas baixas aqui são implacáveis: “Isto aqui é muito frio, isto é chapa”.





Coberta com uma manta nos ombros, Emília está sempre atenta ao companheiro. “Às vezes ele está a dormir tão bem que eu nem o consigo ouvir respirar, eu vou à beira dele e tenho que o palpar, a ver se ele está quente”, diz.







O “barraco” que acolheu o casal





O sítio onde este casal mora era uma oficina de carros, onde o senhorio, como ele descreve, “pintava uns carros velhinhos” que depois vendia.







Nas palavras do próprio, este “barraco” passou a ter novos moradores há 10 meses, quando Emília e o marido ficaram sem casa. Lembrou-se de falar com o comprador do seu carro: o filho do patriarca de uma comunidade cigana.





“Contei-lhe toda a minha situação e disse ‘vou para baixo da ponte porque eu não tenho para onde ir’”.



O senhor Maia, como é conhecido, ficou sensibilizado com a situação e convidou o casal a vir para o terreno que detém, na Devesa Velha, na zona industrial do concelho.





Tinha chegado há pouco tempo a casa quando a Antena 1 foi ter com ele. Estava a descansar numa cama de madeira e agarrava-se a uma pega suspensa no ar para se endireitar enquanto falava.







Maia orgulha-se de ter dado casa ao casal: “Quem é que faz isto? Ninguém”, responde a si mesmo.





Nesta zona moram cerca de 50 ciganos, dedicados não tanto às feiras - “não prestam porque os chineses rebentaram com tudo”, diz ele - mas sim à condução de veículos TVDE - “estão todos metidos nisso”.







Emília e o marido são os únicos não ciganos ali, pagam 150 euros pela casa e estão gratos pelo acolhimento que tiveram: “há pessoas que falam tão mal dos ciganos, mas estes aqui, de São João da Madeira, dos Maias, foram a minha salvação”.





Em três dias, a oficina ganhou forma de casa, mas nem tudo deu para corrigir. Por vezes há ratos e têm uma casa de banho precária, com uma bacia para tomar banho e um balde para as restantes necessidades.





Mesmo agradecida, não esconde o desalento pelas condições precárias da situação e de estar há dois anos à espera de uma habitação social da câmara.







Rádio e costura, as companhias de Emília

A sua companhia ao longo do dia é um rádio velhinho que foi dado pela avó, uma “relíquia” que a faz dançar algumas vezes ao longo do dia.





“Entra na onda da energia positiva”, convida a estação de rádio em que Emília está sintonizada. Esta telefonia resiste ao tempo, mesmo já tendo uma cor alaranjada e o pano que cobre o altifalante cada vez mais escuro.Quem levanta a cabeça do chão e olha depois para o kit de costura de Emília encontra as mesmas cores. Num cesto, estão muitas linhas que passam pela máquina de Emília.





Além dos 150 euros de renda, as principais despesas são a higiene e a medicação do marido, pelo que os problemas de coração de Emília ficam esquecidos.





“Eu já no mês passado não tinha nenhum testão para comprar a minha medicação", afirma.

Casal nas prioridades do alojamento em São João

A história de Emília e do marido foi tornada pública no início de dezembro na imprensa local, no jornal “O Regional”. Escrevia que o casal é acompanhado pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de São João da Madeira.





Contactada pela Antena , apesar de o pedido ter sido feito há dois anos, a câmara diz que só nos últimos tempos é que o casal “subiu” na lista do concelho para habitação social, que, na semana passada, tinha 382 famílias à espera.





"O que determina a atribuição da habitação, para além de nós termos habitações livres, é a classificação da lista ordenada”, afirma a vereadora da Ação Social, Inclusão e Habitação, Paula Gaio.





Nesta altura, Emília e o marido estão entre “os primeiros 10 lugares para um T1”.





Segundo Paulo Gaio, os elementos que acabam por pesar mais são “a situação atual da família, se está a viver num quarto de pensão, se tem ordem de despejo iminente”.





A matriz em São João prevê seis critérios relacionados com as famílias: o rendimento, a vulnerabilidade, o alojamento, a condição habitacional (segurança e salubridade), a taxa de esforço financeiro e o tempo de residência, trabalho ou estudo no concelho.







Embora exista uma base definida por lei que define “critérios preferenciais”, cada câmara pode dar pesos diferentes a cada elemento.







A matriz em São João é de 2021 e a vereadora diz à Antena 1 que há a intenção de revê-la no próximo ano. Paula Gaio dá o exemplo da violência doméstica, um dos elementos do critério da vulnerabilidade, em que diz ser preciso detalhar melhor as situações em que alguém é vítima.