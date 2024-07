Foram realizados mais de 450 transplantes nos primeiros seis meses do ano em Portugal

Até final do mês de junho, contavam-se 41 dádivas para rim e fígado, mais cinco do que no primeiro semestre do ano passado.



Vale a pena sublinhar que 2023 já foi um ano recorde, com 966 transplantes, o que colocou o país como o segundo melhor na Europa.



Foi também colhido o maior número de órgãos de sempre.



São dados em destaque quando se aproxima o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Transplantação e com o Instituto Português do Sangue a assinalar os 55 anos do primeiro transplante de órgão vital em Portugal.