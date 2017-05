09h00 - António Costa chega para encontro com Francisco





Esta vai ser uma audiência curta, de 15 minutos, a primeira audiência a sós entre o primeiro-ministro António Costa e o Papa Francisco. Tem lugar na Casa de Nossa Senhora do Carmo, junto à Basílica.





O primeiro minitro oferece ao Papa um relicário em prata.





Mesmo não sendo crente, o primeiro-ministro acompanhou com a família todas as cerimónias em Fátima.





O dia dos pastorinhos





"Era uma Senhora mais brilhante do que o Sol" e Jacinta, a mais nova dos três pastorinhos, com apenas sete anos, não conseguiu guardar segredo e contou à mãe tudo o que se tinha passado: um encontro que se iria repetir durante seis meses e viria a marcar a vida de milhões de pessoas. Foi há precisamente cem anos.





Esta manhã, é o Papa a consagrar a subida de Jacinta e a do irmão, Francisco, aos altares do mundo inteiro. São os santos não mártires mais novos de sempre da Igreja Católica.





E é o mundo que se reune esta manhã também em Fátima, para celebrar o centenário das aparições, a canonização dos dois pastorinhos e encontrar-se com o Papa. Além de milhares de portugueses vindos de todo o país, stão presentes peregrinos da Coreia, do Japão, de Timor, da Austrália e da Nova Zelândia, mas também das Américas, com destaque para o Brasil e para a Argentina, de África, do Médio Oriente, de toda a Europa.









O dia de Francisco





Antes da recitação do terço, o Papa tem um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, irá rezar junto ao túmulo dos pastorinhos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e terá oportunidade de cumprimentar o sacerdote mais velho de Portugal, Joaquim Cunha, com 104 anos.



Depois, paramenta-se na Basílica, desce a escadaria para o altar, onde aguarda pelo cortejo com a imagem de Nossa Senhora de Fátima.



Nesse cortejo deverão participar oito cardeais, 35 bispos e muitas centenas de sacerdotes.



Após a missa, o Bispo de Roma regressa à Casa de Nossa Senhora do Carmo, onde pernoitou, para um breve almoço com os bispos portugueses, terminado o qual ruma à Base Aérea de Monte Real, onde toma lugar num avião da TAP que o levará a Roma.







Apelo à concórdia





Ontem, sexta-feira, o Papa, que se assumiu como mais um peregrino, deixou um apelo à "concórdia entre todos os povos", na oração que fez na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima.





Repetindo as suas preocupações em relação aos conflitos que ocorrem em diversas partes do mundo, como "bispo vestido de branco", pediu a Nossa Senhora para, "no mais íntimo" do seu "Imaculado Coração", que veja "as dores da família humana que geme e chora neste vale de lágrimas".



O papa evocou, na ocasião, o exemplo dos beatos Francisco e Jacinta Marto, que no sábado serão canonizados no início da eucaristia no recinto do Santuário da Cova da Iria.



"Percorreremos, assim, todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus", afirmou Francisco na sua oração, acrescentando: "Seremos, na alegria do Evangelho, a Igreja vestida de branco, da alvura branqueada no sangue do Cordeiro derramado ainda em todas as guerras que destroem o mundo em que vivemos".