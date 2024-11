GNR capturou no Algarve fugitivo que escapou de carrinha celular em Lisboa

As autoridades explicam que a detenção aconteceu após a denúncia de avistamento do suspeito por parte de uma cidadã.



“Hoje, dia 13 de novembro, cerca das 9h40, na localidade de Estômbar em Lagoa, foi detido o suspeito ontem evadido do Tribunal da Relação de Lisboa”, avançou a Guarda Nacional Republicana em comunicado.“Foram acionados os militares da Guarda para a localidade de Estômbar, onde(PSP) aquando da sua fuga”, lê-se no comunicado.“Aquando da abordagem ao suspeito, e atenta a perigosidade da intervenção, o mesmo foi revistado, tendo-se verificado que”.A GNR adianta ainda que o suspeito foi detido e transportado para as instalações do Posto Territorial de Lagoa, onde, em coordenação com a PSP, se confirmou a sua identificação.O Ministério da Administração Interna já foi informado acerca desta ocorrência e o detido será presente pela GNR ao Tribunal da Relação de Lisboa.Em declarações à RTP, o tenente Matos Silva, do posto territorial da GNR de Lagoa, explicou as circunstâncias em que o homem de nacionalidade argelina foi detido.