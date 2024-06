Governo defende diplomacia na guerra no Médio Oriente e num cessar-fogo em Gaza

O tema está a ser discutido a esta hora na Assembleia da República, pela mão do Livre, que agendou um debate sobre o reconhecimento do Estado da Palestina.O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, sublinha que Portugal está a lutar pela solução dos dois Estados. Mas diz estar agora apostado na via diplomática.Em resposta ao Livre, que apela ao Governo que reconheça o Estado da Palestina, o ministro Pedro Duarte acrescenta que Portugal defende um cessar-fogo incondicional.Sem que, para isso, seja condição a libertação de reféns.De resto, o primeiro-ministro tem vindo a dizer que Portugal quer um reconhecimento da Palestina num âmbito multilateral, ao nível da ONU e da União Europeia.