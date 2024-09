Governo pretende manter inalterada a política de conservação do lobo-ibérico no país

A Comissão Europeia já confirmou que vai pedir a redução do estatuto de proteção do lobo junto da Convenção de Berna, após a aprovação final, pelos 27 estados-membros, da proposta que mereceu o voto a favor de Portugal.Esta classificação facilita a eliminação de indivíduos quando a população cresce demasiado, decisão defendida pelo setor agrícola e contestada pelos ambientalistas.A redução do estatuto mereceu um voto contra da Espanha e da Irlanda, as abstenções da Eslovénia, Chipre, Malta e Bélgica, e os votos a favor dos restantes, incluindo Portugal, onde o lobo ibérico é classificado como espécie estritamente protegida.O governo português garantiu hoje que pretende manter inalterada a política de conservação no país do lobo-ibéricoEm abril foram divulgados dados que indicam haver 300 lobos ibéricos na região norte.





Reportagem de Rita Fernandes.