Greve na Função Pública com forte adesão

Os funcionários públicos estão em greve desde a meia-noite. A paralisação foi convocada pela Frente Comum, afeta à CGTP. A estrutura sindical reivindica aumentos de 90 euros para todos os trabalhadores e um salário mínimo de 850 euros. O Governo contrapõe com um aumento para 705 euros. Acompanhamos aqui os efeitos desta jornada de luta.

Mais atualizações

8h48 - Trabalhadores da Função Pública estão revoltados



A secretária geral da CGTP esteve ontem à noite com o piquete de greve junto ao hospital de São José em Lisboa. Isabel Camarinha diz que os trabalhadores da função pública estão revoltados.



"Os trabalhadores da Administração Pública estão extremamente descontentes, extremamente revoltados e mobilizados para lutarem para exigir resposta aos seus problemas, às suas reivindicações, ao aumento dos salários. Que é imprescindível numa altura em que os trabalhadores estão há 13 anos sem aumento salarial", frisou.

A secretária-geral da CGTP recorda que os funcionários públicos "prestam um serviço essencial".

8h32 - Que sentido faz uma greve numa altura de eleições antecipadas?



Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, esteve no Bom Dia Portugal, onde explicou os motivos que levaram a organização sindical a manter a greve numa altura de eleições antecipadas.



"A prova que faz sentido é a adesão que está a ter. Estamos a falar de reivindicações que se arrastam há mais de uma década. Desde a necessidade de aumentar salários, valorizar carreiras e o reforço dos serviços públicos".

Segundo Sebastião Santana, apesar da crise política que o país está a viver, "o Governo agendou reuniões negociais. Se agendou reuniões negocias é porque estaria disposto a negociar".

8h22 - Secundária D. Dinis em Lisboa de portas fechadas



Em Lisboa, na Escola secundária D. Dinis os efeitos da greve fazem-se sentir. Alguns professores, assistentes operacionais e alunos chegaram a entrar. Mas não o número suficiente para que o estabelecimento de ensino reunisse a condições para puder funcionar.

8h16 - Escola Clara de Resende, no centro do Porto, de portas abertas



Na Escola Clara de Resende no Porto, a reportagem da RTP constatou que o estabelecimento de ensino está aberto.



No entanto, Lurdes Ribeiro, do Sindicato da Função Pública do Norte, afirmou que apesar de a escola estar aberta, "não quer dizer que fique a funcionar todo o dia".

"Depende dos funcionários que vão entrando. Porque nem todos as escolas entram às 8h00. Depois ao fim do dia é necessário fazer a limpeza".

8h13 - Os primeiros serviços a serem afetados foram os hospitais e a recolha de lixo. A greve deverá também obrigar ao encerramento de escolas e repartições públicas.

O sindicato prevê também grande impacto em serviços como menos visibilidade, com é o caso dos guardas prisionais.







Na quarta-feira realizou-se uma nova ronda negocial com a equipa do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, mas o Governo não alterou a sua proposta, estando agendada nova reunião para a próxima semana.



Em 2021, houve aumentos de 20 euros na remuneração base da função pública, para os 665 euros, de modo a ficar igual ao salário mínimo nacional, e em 10 euros para os salários que se situavam entre os 665 e os 791,91 euros.



Nos últimos 12 anos, apenas em 2020 houve aumentos para todos os trabalhadores da Administração Pública, de 0,3%, em linha com a inflação.