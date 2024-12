Guardas prisionais vêm avisando "há muito tempo" sobre problemas identificados nas prisões

O presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional mostra-se satisfeito com opara os quais já tinha alertado há muito, incluindo em audições no parlamento. Frederico Morais afirma que o documento vem provar o que os guardas já sabiam e que teria sido possível evitar chegar a este ponto, se os governantes tivessem dado ouvidos ao sindicato há mais tempo.Por seu lado, o secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso lamenta que este relatório não refira os problemas dos reclusos, pelo menos a julgar pelo resumo divulgado pelo Ministério da Justiça.Vítor Ilharco alerta para problemas como a falta de psicólogos nas cadeias e a falta de qualidade da comida nas prisões e ajuíza que o problema das prisões é a escassez de orçamento da DGRSP, que gasta 80 por cento do dinheiro que tem com salários, pouco sobrando para outras despesas.