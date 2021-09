O funeral do antigo Presidente da República Jorge Sampaio aconteceu este domingo. Reveja aqui os principais momentos.

Mais atualizações

Homenagem e funeral com Honras de Estado no último adeus a Jorge Sampaio



Este domingo ficou marcado pela homenagem no Mosteiro dos Jerónimos e funeral de Jorge Sampaio. Momentos acompanhados sempre de aplausos.



A cerimónia nos Jerónimos marcada por momentos de emoção na homenagem a Sampaio. Os filhos recordaram "o amor de um pai e a compreensão de um amigo". Vera e André Sampaio afirmaram que o antigo Presidente não gostava de arrogância e cultivava a humildade.



Na cerimónia de homenagem ao antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu Jorge Sampaio como um homem que foi herói sem o querer ser e que amou Portugal pela fragilidade. António Costa destacou um homem de excepção e um político ultra exigente.



No exterior do Mosteiro dos Jerónimos estava um écran gigante para que todos conseguissem acompanhar as cerimónias. Muitos acompanharam as cerimónias fúnebres junto aos Mosteiro dos Jerónimos.



Houve mesmo quem fizesse centenas de quilómetros para homenagear Jorge Sampaio.



Trezentos convidados assistiram às cerimónias no Mosteiro dos Jerónimos.



A família socialista assume um luto profundo, assim como os amigos, numa homenagem que dizem fazer justiça à dimensão do político e homem que Sampaio foi.



12h56 - Cerimónia privada de adeus a Jorge Sampaio



É em cerimónia privada que se dá o percurso até ao jazigo familiar, sendo a urna levada por elementos da Segurança Pessoal do antigo Presidente da República.





12h50 - Final da cerimónia oficial



Depois de o Presidente da República entregar a Bandeira Nacional à Família, dá-se o final da cerimónia oficial.





12h40 - Cortejo fúnebre chega ao cemitério do Alto de São João





À entrada do cemitério, Guarda de Honra constituída por 165 militares dos três Ramos das Forças Armadas, sendo o Comandante da Força, o Capitão-de-fragata Silva Caldeira.

O féretro é retirado do carro funerário, sendo depois transportado por Cadetes.



À passagem do féretro, a banda executa uma marcha fúnebre.

Um pelotão de fuzileiros executará três descargas (tiros de salva) no momento da passagem do féretro pela porta do cemitério.



Na entrada do cemitério a urna é colocada numa essa, para um último momento evocativo.









Os Oficiais Superiores das Forças Armadas procedem à entrega das insígnias à Família. Cinco fuzileiros dobram a Bandeira Nacional e entregam à família.





12h02 - Cortejo fúnebre sai em direção do cemitério do Alto de São João





A saída do Mosteiro dos Jerónimos foi feita com palmas dos portugueses presentes no exterior.











11h55 - Cerimónia de homenagem nos últimos momentos





Cortejo de saída, que integra o chefe do Protocolo do Estado, Urna transportada por Cadetes, coberta com a Bandeira Nacional, Insígnias transportadas por Oficiais Superiores, Família do antigo Presidente da República, Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro.



Ao longo do percurso de saída será feita formatura em alas, por sentinelas honoríficas da Guarda Nacional Republicana.



O carro funerário avança, sendo nele depositada a urna, coberta pela Bandeira Nacional.







11h44 - Jorge Sampaio é um dos "maiores" da História, recorda Marcelo Rebelo de Sousa





Numa última homenagem a Jorge Sampaio, Marcelo Rebelo de Sousa recordou a "História de grandezas e provações" do país e como o antigo Presidente da República foi um dos "maiores" da História de Portugal.











11h30 – Ferro Rodrigues presta homenagem a Jorge Sampaio









O presidente da Assembleia da República lembra que Sampaio era um homem de grande saber, cultura e generosidade. Recordou "o amigo" Jorge Sampaio, que "escolheu colocar as suas qualidades ao serviço de causas" e cujo exemplo "vai certamente perdurar e inspirar muitas gerações".





11h15 – Primeiro-ministro começa a sua intervenção. “Prestamos tributo à memória de um cidadão exemplar e um português de exceção”









Considerou que é um político com princípios, “ultra-exigente consigo próprio”, “firme e flexível”. “Um homem de causas e valores”, diz.



Destaca a sua ação no combate à toxicodependência, que colocou Portugal como referência mundial e que “salvou milhares de vidas”. A nível internacional, Timor foi um dos temas destacados.

Quis acrescentar uma nota da vida pessoal com Sampaio. “Jorge Sampaio foi tudo o que fez. Um exemplo de rigor ético, de sobriedade e honradez pessoal, de simpatia e empatia, de proximidade às pessoas”.



“Entregamos o legado e o exemplo ao futuro”, conclui.



11h02 - Intervenção de Vera e André Sampaio



Os filhos de Jorge Sampaio fazem uma homenagem ao pai, destacando a autenticidade, o amor à liberdade, verdade, responsabilidade e exemplo.



Vera Sampaio disse que o pai partilhava lágrimas como quem partilha um abraço.







Os filhos do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, Vera e André, recordaram o seu pai como "um homem bom", que sabia que na vida e na política "nada se pode fazer sozinho".











10h56 – Recordam-se momentos da vida política de Jorge Sampaio





Ouve-se um excerto do Discurso da Tomada de Posse como Presidente da República, na Assembleia da República, em 9 de março de 1996, a intervenção na CNN sobre Timor-Leste, em 10 de dezembro de 1996, considerada essencial para a independência e uma mensagem de Timor-Leste.









10h54 - Hino nacional abre cerimónia de homenagem no interior dos Jerónimos





10h48 - Urna de Jorge Sampaio entra nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos





10h30 - Cortejo chega ao Mosteiro dos Jerónimos





À chegada, a urna, coberta pela Bandeira Nacional, é retirada por Cadetes das Forças Armadas e recebe honras de Estado pelo Batalhão com banda e fanfarra da Guarda Nacional Republicana, sendo tocada a marcha fúnebre.





As três insígnias são transportadas por Oficiais Superiores das Forças Armadas.



Início do cortejo, com sentinelas honoríficas da GNR ao longo do percurso e um “rufar” ao longo do percurso nos claustros.

10h25 – Hino Nacional ouve-se nos Jerónimos









10h16 - Aplausos no Palácio de Belém





O cortejo parou frente ao Palácio de Belém, onde recebeu aplausos durante longos minutos. Jorge Sampaio foi Presidente da República entre 1996 e 2006.









10h13 – Inicia-se o cortejo



Cortejo fúnebre em hipomóvel, escoltado pela Guarda de Honra da Guarda Nacional Republicana a cavalo (em formato reduzido atendendo à limitação do percurso).



O cortejo para brevemente junto à entrada do Palácio de Belém, dirigindo-se depois ao Mosteiro dos Jerónimos, seguindo pela faixa com a linha do elétrico até junto da entrada do Museu de Marinha, onde inverte a marcha passando para a via mais próxima do Mosteiro.





10h00 – Inicio da Trasladação do corpo para o Mosteiro dos Jerónimos





A urna é levada para o exterior do antigo Museu dos Coches por Cadetes das Forças Armadas e colocada no hipomóvel.







Homenagem antecede funeral



O funeral do antigo Presidente da República Jorge Sampaio realiza-se este domingo em Lisboa, antecedido de uma sessão evocativa nos Jerónimos, com cerca de 300 pessoas. A cerimónia poderá ser acompanhada no exterior através de um écrã gigante.

Quem estará na homenagem?

O programa da cerimónia

A saída do carro funerário transportando o corpo do antigo Presidente da República para o Mosteiro dos Jerónimos está prevista para as 10h00, com o cortejo fúnebre a parar brevemente em frente ao Palácio de Belém, residência oficial dos chefes de Estado, cargo que Sampaio ocupou entre 1996 e 2006.A cerimónia nos Jerónimos começará às 11h00.As mais altas figuras do Estado, família, amigos próximos, deputados e delegações estrangeiras, bem como o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa ocuparão os lugares disponíveis nos Jerónimos.Além dos discursos das três primeiras figuras do Estado, Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro, estão previstas breves intervenções dos dois filhos do ex-chefe de Estado, Vera e André Sampaio, e a atriz Maria do Céu Guerra lerá um poema de Jorge de Sena - "Uma pequenina luz".Entre as personalidades que marcam presença na última homenagem a Jorge Sampaio, que terminará pelas 13h00, encontram-se o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o rei de Espanha, Filipe VI, que será acompanhado por um membro do Governo espanhol, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, o presidente do parlamento de Timor-Leste, Aniceto Guterres Lopes, e representantes de todos os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).A cerimónia começa com o Hino Nacional, seguindo-se a passagem de um excerto do discurso da tomada de posse de Jorge Sampaio como Presidente da República, no parlamento, em 9 de março de 1996, e da intervenção do ex-Presidente na CNN sobre Timor-Leste, em 10 de dezembro de 1996, que foi um marco importante no processo de auto-determimação daquele país.A sessão prossegue com mensagens do ex-primeiro-ministro de Timor-Leste Mari Alkatiri e do ex-Presidente da República José Ramos Horta, seguindo-se um momento musical gravado sábado em Timor pelo coro da escola portuguesa de Díli, interpretando "Ai Timor", dos Trovante.No final, o cortejo fúnebre seguirá para o Cemitério do Alto de São João com escolta de honra pela Avenida da Índia, Avenida 24 de Julho, Avenida da Ribeira das Naus, Praça do Comércio - momento em que cinco caças F-16 sobrevoam o local - Avenida Infante D. Henrique, Avenida Mouzinho de Albuquerque, Praça Paiva Couceiro e Rua Morais Soares.A chegada do cortejo fúnebre ao Cemitério do Alto de São João está prevista para as 13h30 e aí a população poderá prestar um último tributo a Jorge Sampaio.No cemitério, uma homenagem prestada por militares dos três ramos das Forças Armadas marcará o final das honras fúnebres oficiais, seguindo-se uma cerimónia reservada à família do antigo Presidente.