Hong Kong e Macau proíbem importação de frango de Lisboa após casos de gripe aviária

Foto: Luc Gnago - Reuters

No caso de Hong Kong, o Centro para a Segurança Alimentar adianta que já contactou as autoridades portuguesas e que vai acompanhar a situação de perto.



O território importou cerca de 110 toneladas de carne de frango congelada de Portugal nos primeiros nove meses do ano passado.



Já no caso de Macau, o Instituto de Assuntos Municipais diz que está preocupado com os surtos de gripe aviária registados não só em Portugal, mas também na Hungria e na Coreia do Sul.



O instituto prometeu continuar a controlar de forma rigorosa os alimentos frescos importados e vendidos em Macau através de um mecanismo eficaz de inspeção de importação e de quarentena.



O foco de infeção pelo vírus da gripe aviária foi confirmado na semana passada, numa exploração de galinhas poedeiras no concelho de Sintra, distrito de Lisboa. As autoridades de veterinária e de saúde garantem que estão a implementar as medidas necessárias para controlar a situação.



André Peralta Santos, subdiretor-geral da Saúde, explicou à Antena 1 o que está a ser feito. Segundo a DGS, até ao momento não há registo de pessoas com sintomas ou sinais de infeção humana pelo vírus H5N1.



Nos Estados Unidos, a primeira pessoa a ter um caso grave de gripe das aves acabou por morrer. É a primeira morte provocada por este vírus em território norte-americano.



A vítima tinha mais de 65 anos e vários problemas de saúde. Ficou infetada através do contacto com aves de capoeira e aves selvagens infetadas que tinha no quintal.