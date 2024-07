Horas extra. Representantes dos médicos contestam proposta "perversa" do Governo

Ou seja,O diploma preparado pelo Ministério da Saúde prevê que o suplemento varie entre 40 e 70 por cento do ordenado-base e

O valor por hora de cada médico aumentará entre 50 a 90 euros.

A medida aplica-se apenas aos serviços de urgência hospitalar e deverá ser aprovada durante a próxima reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira, mesmo que não tenha luz verde dos sindicatos.

Proposta "perversa"

Antena 1



O Governo prevê gastar 41 milhões de euros com esta medida que deverá entrar em vigor a 1 de julho e durar até ao final deste ano.A Federação Nacional dos Médicos, convocada para uma reunião com o Ministério da Saúde de véspera, veio já classificar a proposta do Governo como "perversa"."Basicamente, o que acontece é que depois de os médicos ultrapassarem o limite legal, anual, das horas extra, de 150 horas, essa hora extraordinária é paga como se fosse uma hora normal. E depois o pagamento em si é feito se atingirmos blocos de 40 horas extraordinárias", notou a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá., rematou.Por sua vez, o Sindicato Independente dos Médicos considera que o pagamento do trabalho suplementar ao preço do trabalho normal pode evitar o recurso aos privados. Mas adverte que as horas extraordinárias provocam mais desgate aos profissionais."Pode tornar o SNS mais competitivo e nomeadamente que os próprios quadros do SNS façam mais horas e não se desvie o dinheiro para prestadores que, todos sabemos, podem dar respostas pontuais mas são muito mais caros", assinalou Nuno Rodrigues, secretário-geral do SIM., alertou.